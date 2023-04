Elon Musk ha modificato l’insegna di Twitter per fare una gag a sfondo sessuale (di nuovo) (Di mercoledì 12 aprile 2023) I rapporti fra l’azienda Twitter e il suo Ceo Elon Musk non sono certo un idillio. In un’intervista per la BBC, Musk ha infatti dichiarato che il social network ha attualmente circa 1.500 dipendenti, al netto degli 8 mila che aveva prima dell’acquisizione, costata a Musk 44 miliardi di dollari, rivelando quindi che nei 6 mesi in cui è a capo dell’azienda i licenziamenti effettuati sono stati circa 6.500. Durante le forti tensioni fra il TecnoKing (come si autoproclama) e i suoi dipendenti, questi avevano proiettato sulla facciata del loro quartier generale a San Francisco una serie di insulti rivolti direttamente a Musk, fra cui: “Oligarca senza legge”, “Parassita supremo” e “Karen spaziale“. Dal canto suo Elon Musk, per festeggiare l’acquisizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) I rapporti fra l’aziendae il suo Ceonon sono certo un idillio. In un’intervista per la BBC,ha infatti dichiarato che il social network ha attualmente circa 1.500 dipendenti, al netto degli 8 mila che aveva prima dell’acquisizione, costata a44 miliardi di dollari, rivelando quindi che nei 6 mesi in cui è a capo dell’azienda i licenziamenti effettuati sono stati circa 6.500. Durante le forti tensioni fra il TecnoKing (come si autoproclama) e i suoi dipendenti, questi avevano proiettato sulla facciata del loro quartier generale a San Francisco una serie di insulti rivolti direttamente a, fra cui: “Oligarca senza legge”, “Parassita supremo” e “Karen spaziale“. Dal canto suo, per festeggiare l’acquisizione ...

