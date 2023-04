Elon Musk: “costretto” ad acquistare Twitter e “doloroso” licenziare i dipendenti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Da quando ha assunto il comando di Twitter, Elon Musk ha ridotto il personale da 8mila a 1.500 addetti, definendo quest’operazione “dolorosa”. “Non mi ha divertito per niente”, ha dichiarato il Ceo di Tesla e SpaceX in un’intervista alla Bbc. Musk ha confessato che è stato “necessario” ed è come essere sulle “montagne russe”, ed ha sottolineato che L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Da quando ha assunto il comando diha ridotto il personale da 8mila a 1.500 addetti, definendo quest’operazione “dolorosa”. “Non mi ha divertito per niente”, ha dichiarato il Ceo di Tesla e SpaceX in un’intervista alla Bbc.ha confessato che è stato “necessario” ed è come essere sulle “montagne russe”, ed ha sottolineato che L'articolo proviene da Inews24.it.

