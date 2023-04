Elon Musk, con lui il personale di Twitter ridotto da 8.000 a 1.500 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Da quando ne ha assunto il comando, Elon Musk ha ridotto il personale di Twitter da 8.000 a 1.500 addetti : un’operazione che il Ceo di Tesla e SpaceX ha definito "dolorosa», che «non mi ha divertito... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 12 aprile 2023) Da quando ne ha assunto il comando,haildida 8.000 a 1.500 addetti : un’operazione che il Ceo di Tesla e SpaceX ha definito "dolorosa», che «non mi ha divertito...

Musk: "Twitter vicina al pareggio. Gli inserzionisti stanno tornando" Il ceo del social media fa il punto a sei mesi dall'acquisizione: "Adesso i dipendenti sono 1.500. Prima erano 7mila" Il ceo di Twitter Elon Musk ha dichiarato che l'azienda di social media è "più o meno in pareggio", dato che la maggior parte dei suoi inserzionisti è tornata. Ha fatto queste dichiarazioni in un'intervista con la Bbc ...

Elon Musk, con lui il personale di Twitter ridotto da 8.000 a 1.500 Da quando ne ha assunto il comando, Elon Musk ha ridotto il personale di Twitter da 8.000 a 1.500 addetti : un'operazione che il Ceo di Tesla e SpaceX ha definito "dolorosa", che "non mi ha divertito per niente" in un'intervista ...

Il tecno - buonismo di Elon Musk - Umberto Bianchi Perciò, l'invito alla moratoria nella ricerca di Elon Musk, assume una valenza di ben e più pragmatico carattere, lontano da quanto mai ipocriti afflati solidaristici. Ora, a ben guardare, ciò che ...

Twitter diventa X Corp: un passo verso la super app di Elon Musk Forbes Italia

Twitter, Musk ha licenziato finora 6.500 dipendenti su 8.000 Una vera e propria strage: quando Elon Musk ha comprato Twitter i dipendenti erano «poco meno di 8.000», mentre ora sono «1.500», come ha ammesso lo stesso numero 1 del social network nel corso di ...

Twitter è in pareggio. Parola di Elon Musk Il miliardario patron di Tesla rilascia un'intervista a sorpresa alla Bbc e parla delle difficoltà per acquisire il social network e di licenziamenti "dolorosi", così come la gestione del gigante di i ...