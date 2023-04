Elmas | “Sapevamo che il Milan fosse un avversario duro | abbiamo fatto una buona partita”

Prima di iniziare il campionato peròdi essere competitivi. In questo momento parlare di ... 3 Rrahmani, 3 Kim Min - Jae, 6 Mario Rui; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 11 Lozano, 7,...Napoli ti vuoi arripigliare Noi nonchi avrebbe giocato centravanti e vabbè ma il dramma ...secondo tempo intossicato come uno qualsiasi di noi dopo il gol del Milan Mannagg per poco a...Prima di iniziare il campionato peròdi essere competitivi. In questo momento parlare di ... 3 Rrahmani, 3 Kim Min - Jae, 6 Mario Rui; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 11 Lozano, 7,...

Elmas: «Il Napoli può passare il turno perché siamo forti e abbiamo ... IlNapolista

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la sconfitta nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan.: “Sapevamo di affrontare ...Ultimissime di formazione in casa Napoli quando manca poco alla partita di Champions League contro i rossoneri a San Siro Ejif Elmas potrebbe partire dal primo minuto in luogo di Victor Osimhen e Giov ...