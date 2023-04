Elisa Visari | chi è Valentina di «Luce dei tuoi Occhi» | biografia ed ex Andrea Damante

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 12 aprile 2023)è nata a Roma il 18 settembre del 2001, sotto il segno zodiacale della vergine. È alta 172 cm, ed il suo profilo Instagram è @è cresciuta a Latina, dove i suoi genitori gestiscono uno studio dentistico. Dopo essersi trasferita a Milano, ha debuttato nel mondo della moda e ha scoperto la passione per la recitazione, per esprimere le sue emozioni attraverso quest'arte e non solo sulle passerelle. Per questo motivo ha partecipato ad un provino per una pubblicità, ma ha capito di non poter affrontare quel mondo senza una preparazione. Successivamente è tornata nella capitale per studiare recitazione, e durante i corsi ha incontrato Gabriele Muccino, alla ricerca di una ragazza per il cast del suo film “A casa tutti bene”. Carriera...