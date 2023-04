Elimobile | si dimette l’Amministratore Delegato

Leggi su tecnoandroid

(Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid Proprio lo scorso 11 aprile 2023 Mario Colabufo, growth hacker e imprenditore con focus sul digital management e sulla gestione di brand e personaggi del mondo dell’influencer marketing, ha annunciato di essersi dimesso dal ruolo di Amministratoredell’operatore virtuale. Il social mobile operator italiano, presentato ufficialmente lo scorso 16 Maggio 2022, era gestito proprio da Colabufo, in qualità di fondatore, presidente e CEO, e da Gianluca Vacchi, imprenditore e influencer, nel ruolo di co-fondatore e main investor. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Il progetto è stato pensato per fornire agli utenti un operatore telefonico a cui fanno seguito diversi servizi digitali esclusivi, come corsi di formazione, esperienze, attività di fitness, film e docuserie, criptovalute e metaverso ($ELITE), il tutto ...