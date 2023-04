Elezioni Regione Lazio 2023 | pagamento compensi scrutatori e presidenti di seggio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessandroFusi9 : L'unico dato rilevante delle elezioni in Friuli Venezia Giulia è che ha votato meno del 35% degli aventi diritto. L… - berlusconi : Congratulazioni al Presidente @M_Fedriga per la riconferma alla guida della Regione Friuli Venezia Giulia. Dopo l… - borghi_claudio : Se guardiamo le sezioni che mancano c'è la possibilità che la Lega risulti primo partito in Friuli Venezia Giulia a… - Oche1989 : @strange_days_82 @LaVeritaWeb Majorino è insopportabile ricordate che la sera prima delle elezioni della Regione a… - biondi_danilo : @repubblica Bonaccini ha sbagliato tutto?!...Ma se è l'unico Presidente di Regione che ha perso le elezioni?!... Se… -

... non riconoscendone la legittimità: "Non accettiamo in alcun modo che possano tenersiin ... Media birmani hanno identificato il maggiore generale Than Htike, comandante dellamilitare ...... da sette mesi alla guida del Paese, e anche per il centrodestra indi Marco Marsilio , che sarà ricandidato, oramai è scontato, alledella primavera 2024. Ma anche per il Partito ...In questo contesto, il Dup si rifiuta ancora di condividere con il nazionalista Sinn Fe'in, prima formazione nelladopo la storica vittoria alledello scorso maggio, l'esecutivo ...

Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia : Elezioni regionali ... Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia

TERAMO – Oramai è corsa frenetica a Teramo per chiudere le liste di candidati entro il termine ultimo delle ore 12 di sabato 15 aprile, con campagne acquisti serrate con obiettivo di accaparrarsi per ...Il presidente degli Stati Uniti partecipa alle celebrazioni degli Accordi del venerdì Santo che posero fine al lungo e sanguinoso conflitto dei Troubles nell'Ulster. Poi sarà nella Repubblica ...