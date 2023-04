Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS | domanda da oggi 12 aprile ore 9 su Istanze online Come si compila la domanda | GUIDA del Ministero con IMMAGINI

(Di mercoledì 12 aprile 2023)alla GPS: da12alle ore 9 sarà possibilere lasu. Numerosi gli aspiranti interessati, l'elenco sarà utile per eventuali supplenze o ruolo nel 2023/24.siladel. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scuolainforma : Elenchi aggiuntivi I fascia GPS 2023 e inserimento docenti con titolo conseguito all’estero - orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS: domanda da oggi 12 aprile ore 9 su Istanze online. Come si compila la domanda:… - uil_rua : Ambito Territoriale di Venezia ( - orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi alle GPS 2023: potranno inserirsi i docenti abilitati con titolo estero, attenzione alle date. S… - Oggiscuola1 : GPS: presentazione istanze inserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia. Dal12 aprile 2023 (h. 9,00) al 27 apri… -

...(non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali) È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e SupplenzeGPS 2023:...... ma che entro il 30 giugno 2023 saranno in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno e potranno quindi inserirsi negliutili alle supplenze (nel caso del sostegno ...Dal 12 aprile fino al 27 aprile ci sarà la possibilità di aggiornare glialle GPS I fascia. L'istanza si presenta mediante portale POLIS istanze online. Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del ...

Elenchi aggiuntivi I fascia: domande fino al 27 aprile. Scioglimento della riserva entro il 4 luglio. DECRETO e AVVISO Orizzonte Scuola

Nell’elenco figurano otto prime visite (ad esempio oncologica ... Ora Regione stanzia risorse aggiuntive, ma la categoria dei sanitari sa che non basta mettere sul piatto altri fondi. Il tema è più ...Il ministro Valditara ha annunciato un piano straordinario di assunzioni per la scuola, in attesa dei concorsi previsti dal Pnrr.