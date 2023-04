Elenchi aggiuntivi I prima fascia GPS | la video guida passo dopo passo VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... p_durantescuola : Uil Scuola – 12/04/2023 – SCHEDA / ELENCHI AGGIUNTIVI ABILITAZIONI E SOSTEGNO NELLE GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE - ITTL_DDA : A.S. 2022/2023 – D.M. n. 51 del 17 marzo 2023, recante_ Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie prov… - TecnicaScuola : Elenchi aggiuntivi I fascia GPS, chi deve compilare la domanda? DIRETTA ore 15,30 -- - CGILParma : Insegnanti, prima Fascia GPS: elenchi aggiuntivi... - sisascuola : Elenchi aggiuntivi prima fascia #GPS: domanda da oggi 12 aprile ore 9 su #Istanzeonline -

Dal 12 aprile fino al 27 aprile ci sarà la possibilità di aggiornare glialle GPS I fascia. L'istanza si presenta mediante portale POLIS istanze online. Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del ...Il caso dell'aspirante con titolo estero Requisiti di accesso aglidi prima fascia GPS Tutti gli aspiranti non si trovano in prima fascia GPS per la classe di concorso considerata ...Con la pubblicazione del decreto n° 51 finisce l'attesa di quanti vogliono presentare la domanda per essere inseriti neglialla prima fascia GPS, in riscontro a quanto previsto dall'art. 10 dell'O. M. 112 del 6 maggio 2022. La Tecnica risponde live sarà in diretta oggi, mercoledì 12 aprile, alle 15,30 ...

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS: domanda da oggi 12 aprile ore 9 su Istanze online. Come si compila la domanda: GUIDA del Ministero con IMMAGINI Orizzonte Scuola

Nell’elenco figurano otto prime visite (ad esempio oncologica ... Ora Regione stanzia risorse aggiuntive, ma la categoria dei sanitari sa che non basta mettere sul piatto altri fondi. Il tema è più ...Il ministro Valditara ha annunciato un piano straordinario di assunzioni per la scuola, in attesa dei concorsi previsti dal Pnrr.