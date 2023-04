Elenchi aggiuntivi I prima fascia GPS | la video guida passo dopo passo LIVE Mercoledì 12 aprile alle 14 | 30

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CGILParma : Insegnanti, prima Fascia GPS: elenchi aggiuntivi... - sisascuola : Elenchi aggiuntivi prima fascia #GPS: domanda da oggi 12 aprile ore 9 su #Istanzeonline - SISAsindacato : Elenchi aggiuntivi prima fascia #GPS: domanda da oggi 12 aprile ore 9 su #Istanzeonline - lentepubblica : #Elenchiaggiuntivi alle #graduatorie provinciali #supplenza di prima fascia: le regole - TecnicaScuola : Elenchi aggiuntivi I fascia GPS, ecco come si compila la domanda – VIDEO TUTORIAL -- -

... ma collocato in altra GPS è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione neglidelle ...decreto 51 - iscrizioneGPS prima fascia Download Chi può presentare la domanda Possono presentare la domanda per essere inseriti neglidi prima fascia GPS e ...Nell'appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica , il prof Lucio Ficara risponde ad alcune domande sugliI fascia GPS. I docenti che conseguiranno entro giugno 2023 il titolo di specializzazione sul sostegno come dovranno compilare l'inserimento della graduatoria ADSS delle GPS I ...

Elenchi aggiuntivi I fascia: domande fino al 27 aprile. Scioglimento della riserva entro il 4 luglio. DECRETO e AVVISO Orizzonte Scuola

Nell’elenco figurano otto prime visite (ad esempio oncologica ... Ora Regione stanzia risorse aggiuntive, ma la categoria dei sanitari sa che non basta mettere sul piatto altri fondi. Il tema è più ...Il ministro Valditara ha annunciato un piano straordinario di assunzioni per la scuola, in attesa dei concorsi previsti dal Pnrr.