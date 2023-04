Elena Palazzo: attendiamo la Ryder Cup con entusiasmo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Elena Palazzo: la Ryder cup è un evento straordinario che attendiamo con entusiasmo – La Ryder Cup è un evento straordinario che attendiamo con entusiasmo. La Regione ha tutto l’interesse ad essere al fianco della Federgolf in questa iniziativa. Noi faremo sempre di più per far crescere questa disciplina che è importante anche per portare avanti uno dei valori più forti dello sport, che è quello dell’inclusione”. Lo dichiara Elena Palazzo, assessore Regione Lazio all’Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, alla presentazione dell’Open d’Italia di golf che precederà, al Marco Simone golf club di Guidonia (Roma) la Ryder Cup. (Mem/ Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 aprile 2023): lacup è un evento straordinario checon– LaCup è un evento straordinario checon. La Regione ha tutto l’interesse ad essere al fianco della Federgolf in questa iniziativa. Noi faremo sempre di più per far crescere questa disciplina che è importante anche per portare avanti uno dei valori più forti dello sport, che è quello dell’inclusione”. Lo dichiara, assessore Regione Lazio all’Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, alla presentazione dell’Open d’Italia di golf che precederà, al Marco Simone golf club di Guidonia (Roma) laCup. (Mem/ Dire)

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LazioCreativo : ?????? ???????????????? ???? ?? ?????????? |?????????? ?????????????? Palazzo Merulana, in sinergia con Fondazione Elena e Claudio Cerasi e… - elena_elnmrl15 : RT @Alexanderxxvii1: Non si capisce quale sia la strategia della bionda incapace a Palazzo Chigi. SBARCATI 2MILA IMMIGRATI I… - Elena__Art : RT @itsmimi111: Dal 5 Aprile al 30 Giugno, la mostra collettiva Anthropocene è visitabile a Perugia, al museo civico di Palazzo della Penna… - Freedomseeker_i : @HKhajehpour @GiorgiaMeloni @Palazzo_Chigi @Montecitorio @SenatoStampa @Antonio_Tajani @Viminale @MinisteroSalute… - Elena_Monga : RT @byoblu: ? Lo psichiatra @a_meluzzi: “Giorgia Meloni si è adeguata alla volontà della NATO e degli Stati Uniti per continuare a rimanere… -