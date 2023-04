Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : El Kaddouri: “Un peccato se il Napoli non arrivasse in finale di Champions” - Milannews24_com : #ElKaddouri sicuro ??? 'Sarebbe un peccato se il #Napoli...' ???? - peppe76199232 : RT @MilanNewsit: El Kaddouri: 'Con questo sorteggio, sarebbe un peccato se il Napoli non arrivasse in finale' - sportli26181512 : El Kaddouri: 'Con questo sorteggio, sarebbe un peccato se il Napoli non arrivasse in finale': L’ex centrocampista a… - Mirkomilan84 : Avvisate questo coglione che con 'questo sorteggio' di cui lui parla non hanno preso il Pozzuoli ma hanno preso in… -

Napoli - Omar El, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sportitalia. "Il Napoli ... Però con questo sorteggio, dico che sarebbe unse non arrivasse in finale. ...Omar El, ex calciatore del Napoli, ha parlato al quotidiano "Il Roma", di seguito le sue parole: "... per quello che stiamo vedendo, se il Napoli non arrivasse in finale sarebbe un. ...Intervista ElEcco le parole di Elsulla stagione attuale degli azzurri e sul suo ... per quello che stiamo vedendo, se il Napoli non arrivasse in finale sarebbe un. Ora o mai ...

El Kaddouri: "Con questo sorteggio, sarebbe un peccato se il Napoli non arrivasse in finale" Milan News

L’ex centrocampista azzurro Omar El Kaddouri, ora in Grecia al Paok Salonicco, ha parlato del Napoli e dell’impegno in Champions contro il ...Omar El Kaddouri, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ed ha ricordato anche la sua esperienza in maglia azzurra.