Educazione finanziaria a scuola, c’è chi dice no: “Servono insegnanti specializzati, non tutti i docenti sono preparati”. Le parole di Costarelli (ANP) (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'implementazione formale dell'Educazione finanziaria è certamente un'idea apprezzabile. Tuttavia, emergono dubbi riguardo alla specificità di tale materia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'implementazione formale dell'è certamente un'idea apprezzabile. Tuttavia, emergono dubbi riguardo alla specificità di tale materia. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Buone notizie. L’educazione finanziaria sarà insegnata nelle scuole - orizzontescuola : Educazione finanziaria a scuola, c’è chi dice no: “Servono insegnanti specializzati, non tutti i docenti sono prepa… - marco_valente_ : RT @G_Valditara: Con il ddl Competitività, l’Educazione finanziaria sarà studiata nell’ambito dell’#EducazioneCivica. Risparmio e investime… - leomanfredi__ : RT @temperamentofre: QUANDO CAPIREMO CHE L'EDUCAZIONE SESSUALE E L'EDUCAZIONE FINANZIARIA SONO MOLTO PIÙ NECESSARIE DEL CATECHISMO?????? - CNAROMA : Giovedì 20 aprile ore 18 presso Cna Roma Castelli l'ultimo incontro di Educazione finanziaria per le micro, piccole… -