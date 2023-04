Edoardo Donnamaria via da “Forum”? Il gesto sui social spiazza (Di mercoledì 12 aprile 2023) Personaggi tv. Dopo la partecipazione al “GF Vip 7” per alcuni concorrenti le porte dello spettacolo sembrano essersi chiuse. Mediaset, infatti, pare abbia deciso di escludere dai programmi di tale rete tutti i partecipanti costretti a lasciare il gioco, non permettendogli interviste e altre partecipazioni. Anche per Edoardo Donnamaria potrebbero esserci delle conseguenze non di poco conto riguardo il suo lavoro a “Forum”, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli. Ai fan sui social non è sfuggito un dettaglio… leggi anche: Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, botta e risposta sui social: cos’è successo leggi anche: Edoardo Donnamaria dedica a sorpresa per Antonella Fiordelisi: fan sconvolti Futuro incerto ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 12 aprile 2023) Personaggi tv. Dopo la partecipazione al “GF Vip 7” per alcuni concorrenti le porte dello spettacolo sembrano essersi chiuse. Mediaset, infatti, pare abbia deciso di escludere dai programmi di tale rete tutti i partecipanti costretti a lasciare il gioco, non permettendogli interviste e altre partecipazioni. Anche perpotrebbero esserci delle conseguenze non di poco conto riguardo il suo lavoro a “”, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli. Ai fan suinon è sfuggito un dettaglio… leggi anche:e Antonella Fiordelisi, botta e risposta sui: cos’è successo leggi anche:dedica a sorpresa per Antonella Fiordelisi: fan sconvolti Futuro incerto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Quest’anno non ci saranno coppie celebri a Temptation Island. Esclusa quindi anche la presenza di Antonella Fiordel… - AllMusicItalia : Dopo il ritorno a Radio Zeta Edoardo Donnamaria torna anche a cantare. Il nuovo singolo di Drojette, 'Il cielo stan… - flamanc24 : RT @trash_italiano: Quest’anno non ci saranno coppie celebri a Temptation Island. Esclusa quindi anche la presenza di Antonella Fiordelisi… - ACintellini : Meglio altrimenti si lasciano subito...."Maria De Filippi dice no ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamari… - Ales_980 : Zi Steph non smetterà mai di condividere la sua felicità nell’avere un genero come Edoardo Donnamaria #donnalisi -