Edoardo Donnamaria cacciato da Forum dopo il GF Vip? Un gesto insospettisce

(Di mercoledì 12 aprile 2023)la partecipazione al GFmolti concorrenti ne sono usciti non proprio nel migliore dei modi. Mediaset, infatti, pare abbia deciso di depennare dai programmi di tale rete tutti i concorrenti, non consentendogli interviste e altra visibilità. Anche perpotrebbero esserci delle conseguenze molto pesanti che riguardano il suo lavoro a. L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Quest’anno non ci saranno coppie celebri a Temptation Island. Esclusa quindi anche la presenza di Antonella Fiordel… - AllMusicItalia : Dopo il ritorno a Radio Zeta Edoardo Donnamaria torna anche a cantare. Il nuovo singolo di Drojette, 'Il cielo stan… - NicolettaSaiani : Edoardo da quando è uscito dalla casa non ha più parlato di nessuno dei suoi coinquilini.... Adesso basta....sei us… - ImFairyam : @stefy__tommy ma lo sanno benissimooo è che scrivere Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è un passpartout. O… - callmeemme : RT @commentacose: Edoardo Donnamaria uscito dal GF si è preso del tempo, ha dato priorità all'amore, si è trasferito, ha fatto uscire un si… -

'L'amore non è bello se non è litigarello' : questo potrebbe essere lo slogan dalla travagliata e tormentata love story tra Antonella Fiordelisi edche, tra alti e bassi, sono stati protagonisti dell'ultima edizione del GF Vip . Proprio uno scatto d'ira dicontro Antonella gli è valso la squalifica , ma i due sono ...... fino alle squalifiche proprio diprima e Daniele Del Moro poi. Nikita Pelizon parla della mancata ospitata a Verissimo . Una delle più grandi deluse di questo "oscurantismo" nei ...Alba, infatti, è considerata dal web come il 'capo' tra le fan dei (il nome utilizzato per intendere la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed), per tutte le sue esternazioni ...

Oriana Marzoli prende in giro Edoardo Donnamaria: il video 'cattivello' postato sui social leggo.it

Alcuni rumor volevano Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, ma le ...Giaele De Donà, dopo l’avventura al GF Vip, è tornata attiva nel mondo virtuale. E’ tramite i social che ha confessato ai fan di aver sentito Edoardo Donnamaria.