(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tantiall'esterno dell'hotel che a Milano ospita il Napoli per la sfida di Champions League di questa sera. Poco prima di pranzo in tantissimi hanno approfittato dell'uscita di Edoardo De ...

Poco prima di pranzo in tantissimi hanno approfittato dell'uscita di Edoardo Deper foto, autografi e classici selfie . Ma la presenza e la disponibilità del vice presidente del Napoli è ...Notizie Calcio Napoli - Selfie e risate con i tifosi del Napoli perDe. Il vice presidente, infatti, è stato avvistato e avvicinato da alcuni tifosi azzurri all'esterno dell'hotel di Milano dove risiede. Spunta anche una battuta sull'assente Victor ...Dopo il secondo vantaggio del Napoli, in tribuna qualcuno si è avvicinato aDe, figlio di Aurelio e vicepresidente azzurro, che ha evitato di rimediare qualche ceffone per il ...

Edo De Laurentiis incontra i tifosi: rivelazione su Osimhen Corriere dello Sport

Si è parlato ad esempio dell'assenza di Osimhen. Edo De Laurentiis e le parole su Osimhen "Purtroppo non è con noi" ha sinteticamente detto Edo De Laurentiis rispondendo a chi gli chiedeva delle ...Il vice-presidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, ha parlato ad alcuni tifosi presenti a Milano: "Osimhen Putroppo non è con noi" le parole di Edo che è stato accolto dall'entusiasmo dei tifosi c ...