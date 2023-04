(Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Quanto al Riformista sono lieto di annunciare che ilche mi affiancherà in questa avventura sarà, giornalista professionista, già impegnato in Parlamento con Forza Italia nella scorsa legislatura. Constiamo costruendo una bella squadra redazionale e condividendo molte idee affascinanti. Ne parleremo presto. Saremo in edicola col “nostro” Riformista dal 3 maggio: per adesso prosegue il lavoro dell'ottimo Piero Sansonetti che tra qualche giorno prenderà la guida de l'Unità". Così Matteonella enews.

Carlo Calenda e Matteo: il partito nascente della discordia Calenda esono in maretta, soprattutto da quando l'ex premier fiorentino ha deciso di darsi all', per ricoprire il ruolo di neodirettore de Il riformista . Sul loro 'divorzio' Calenda dice: '......di chiedere a Matteodi dirigere il Riformista, e lui ha accettato Sono convinto che possa dare nuova linfa e che il suo giornale possa essere una novità assoluta in politica e in", ...Leggi Anche, Matteonuovo direttore de Il Riformista ' Dopo l'ennesimo attacco di Calenda e Richetti ,ha chiesto ai suoi di non fare polemica : abbiamo accettato tutte le richieste di Azione'...

**Editoria: Renzi, 'Andrea Ruggieri direttore responsabile Riformista** Il Tirreno

Mi fa sorridere che molti dei nomi che girano sono nomi che abbiamo individuato e promosso noi: stai a vedere che il renzismo non era così male, se i nostri nomi vengono confermati da Governi di ...La rottura spiegata con la somma diabolica di cattiverie reciproche di cui nessuno dei due è pentito. Un cupio dissolvi in piena regola in una fase politica ...