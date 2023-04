Ecosostenibilità del settore tessile | intervista alla Presidente del Museo Moda di Napoli

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Life&People.it Un’antica istituzione al centro della città di, incastonato come una pietra preziosa nel complesso monumentale di piazzetta Mondragone, sopra i quartieri Spagnoli. Centro accreditato della Regione Campania di Orientamento e Formazione Professionale, ildellasi occupa della tutela e della valorizzazione dell’artecampana, antica e contemporanea, una politica di apertura al territorio, attraverso collaborazioni e promozioni culturali che si intrecciano perfettamente con il, unche ripercorre la storia delladal 700 ad oggi. Dtradizione all’innovazione, senza tralasciare la realtà locale e nazionale, la storia di questa antichissima struttura ripercorre gusti e tendenze della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... melanews : Apple ha deciso di rimpolpare gli investimenti nel settore del #ecosostenibilita la società aggiungerà 200 milioni… - Antodownunder : RT @miaDuni: Il 14 e il 21 aprile #Civuoleunfiore #Rai1 Ore 21:30 Il programma unisce la leggerezza del varietà con la tematica dell’ecosos… - alpinoalmare : RT @miaDuni: Il 14 e il 21 aprile #Civuoleunfiore #Rai1 Ore 21:30 Il programma unisce la leggerezza del varietà con la tematica dell’ecosos… - arcocielo : RT @miaDuni: Il 14 e il 21 aprile #Civuoleunfiore #Rai1 Ore 21:30 Il programma unisce la leggerezza del varietà con la tematica dell’ecosos… - IlBielorusso : RT @TeleVisionaro: ?? @frankgabbani torna con #CiVuoleUnFiore due speciali prime serate il 14 e 21/4 su #Rai1 Uno show che unisce la legger… -

...una linea bimbo perché pensiamo che oggi il mondo kids sia una fetta sempre più im - portante...una vocazione ambientale e cruelty - free che gli sono valse certificazioni di, tra ...Autrice Magda Pozzo , della famiglia proprietaria siaclub friulano cheWatford in Premier ... Innovare è la nostra parola d'ordine e l'altra è. In questo vogliamo essere un ......mette al bando i motori a benzina e diesel in Europa2035. Un'intera sezione è dedicata alla produzione, al recupero e riciclo delle batterie di ultima generazione nel segno dell'