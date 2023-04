Ecco chi vi salverà la vita | lo strepitoso sfogo di Enrico Mentana

(Di mercoledì 12 aprile 2023) I vaccini a mRna contro cancro, infarto e altre malattie rare entro il 2030. È l'obiettivo a cui stanno lavorando le case farmaceutiche, che puntano a dare speranza a milioni di persone che ne hanno poca o nulla. Moderna ha fatto sapere che nel giro di cinque anni conta di essere in grado di offrire vaccini a mRna per diversi tipi di tumore.ha commentato su Instagram le ultime notizie, riservando una stoccata ai no-vax. “E quindi - ha esordito - oltre ad averci permesso di fronteggiare la pandemia di Covid, i vaccini a Rna messaggero aprono la strada verso altri vaccini che ci potranno preservare dai tumori e da altre malattie. Per i no vax la più rosea delle sconfitte: saranno salvati proprio da quel preparato che hanno combattuto e dalle aziende che lo hanno prodotto. Hanno augurato la morte a chi si vaccinava - ha chiosato - auguro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Def, con il mini taglio delle tasse vantaggi con un reddito da 40 mila euro. Pensioni: spunta “quota 103”. Le simul… - LaStampa : Dal private equity alla finanza immobiliare, ecco chi è Silvia Rovere, la nuova presidente di Poste - davcarretta : ChatGPT ha avviato un dibattito qui sulla privacy e il famoso (ma poco conosciuto) Gdpr. Bene. È utile. Ma quando… - Acquadiggio : RT @giuliocavalli: Ricordate il fango contro chi aveva scritto che a votare La Russa era stata Italia Viva? Ecco. - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Dal private equity alla finanza immobiliare, ecco chi è Silvia Rovere, la nuova presidente di Poste -

sono gli amministratori delegati indicati dal governo * FLAVIO CATTANEO. Nato a Rho, e si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano. Approda all'Enel. Nel 2003 il governo Berlusconi lo ...perché il ricorso alla somministrazione è un'illusione Fitto, pur senza mai citare Mario Draghi , ha ribadito che sarebbe ' ridicolo e paradossale ' incolpare delle difficoltàsi è insediato ...Il paragone con il ciclismo viene facile: ci sono corridori adatti per il Giro, per il Tour o per la Vuelta, cioè gare che si sviluppano nell'arco di tre settimane, e altri che si adattano meglio alle ...

Dolph Ziggler: “Ecco chi vorrei affrontare prima di ritirarmi” Zona Wrestling

restituiscono la speranza anche a chi è stato colpito da un dolore inconsolabile. Come Esther, la donna che, lungo il tratto umbro dell'A1, in un incidente perse il marito e il figlio di 9 anni e che ...Ilary Blasi è pronta alla conduzione de L'Isola dei Famosi 2023, ma in occasione dell'intervista di rito a Chi non ha potuto resistere alla tentazione di parlare per la prima volta della separazione ...