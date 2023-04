Ecco alcune banconote e monete da collezione che valgono milioni di euro (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid La maggior parte delle persone non sa che avendo a che fare con i soldi ci si può imbattere in pezzi rari da collezione che possono valere una fortuna. Le banconote più preziose al mondo sono quelle che presentano errori di stampa, o che sono state stampate centinaia di anni fa. Esamineremo alcune delle banconote più rare e preziose provenienti da tutto il mondo. Banconota da 10.000 dollari degli Stati Uniti Potrebbe sembrare strano, ma gli Stati Uniti hanno una storia molto importante, infatti una delle banconote stampante all’inizio è diventata una delle più apprezzate e ambite dai collezionisti di tutto il mondo. La banconota da 10.000 dollari degli Stati Uniti è stata stampata l’ultima volta nel 1945 e oggi potrebbero essercene fino a 350 in circolazione. Al momento della sua uscita, ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid La maggior parte delle persone non sa che avendo a che fare con i soldi ci si può imbattere in pezzi rari dache possono valere una fortuna. Lepiù preziose al mondo sono quelle che presentano errori di stampa, o che sono state stampate centinaia di anni fa. Esamineremodellepiù rare e preziose provenienti da tutto il mondo. Banconota da 10.000 dollari degli Stati Uniti Potrebbe sembrare strano, ma gli Stati Uniti hanno una storia molto importante, infatti una dellestampante all’inizio è diventata una delle più apprezzate e ambite dai collezionisti di tutto il mondo. La banconota da 10.000 dollari degli Stati Uniti è stata stampata l’ultima volta nel 1945 e oggi potrebbero essercene fino a 350 in circolazione. Al momento della sua uscita, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Ecco alcune banconote e monete da collezione che valgono milioni di euro - - turist4life : - non siete obbligati a farlo... a noi fa piacere ricevere domande ed anche opinioni diverse dalle nostre però alcu… - katiadiluna16 : Ecco alcune curiosità da scoprire sulla sorellastra di #AsiaArgento che sbarcherà in Honduras per #isoladeifamosi… - massimo12264461 : RT @lapcarosello: sempre x chi si fosse perso il weekend appena trascorso (Ven18 e Sab19 Novembre) al CaroselloDiscoLapDance ecco alcune fo… - massimo12264461 : RT @lapcarosello: e per chi si fosse perso il weekend della befana al CaroselloDiscoLapDance con @PriscillaSa_off e Benny Green ecco alc… -