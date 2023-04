Ecco a quanto sono state vendute queste scarpe: la cifra folle (Di mercoledì 12 aprile 2023) È la cifra più alta mai spesa per acquistare un paio di sneakers: Ecco il prezzo record con cui sono state vendute all'asta le scarpe dell'ultima stagione Nba di Michael Jordan Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023) È lapiù alta mai spesa per acquistare un paio di sneakers:il prezzo record con cuiall'asta ledell'ultima stagione Nba di Michael Jordan

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : #FollowTheMoney (-continua) 50 milioni di euro tra il 2017 ed il 2021: ecco quanto ha preso il solo Crisanti da ca… - BelpietroTweet : Decine e decine di progetti dei fondi benedetti dall’Ue sono destinati all’ampliamento di cimiteri e loculi da Nord… - LDryvalley : RT @LDryvalley: EPISODIO 7 All’uscita del tunnel vedo la mia nave piantonata da due guardie. Se il mio complice sul ponte di comando farà q… - vivereinbilico : + che ne so, M3gan o Cricca o Mattia ecco non saprei come comportarmi ahahah. Cioè ovvio che andrei da Samuele, in… - ladyrosmarino : RT @marcell16895275: ?@angelogiorgian2? Voglio ricordare ad EMA che sul Covid-19 è stata assente,i controlli non li ha mai fatti limitandos… -