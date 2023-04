Ebat Salerno dona 50 defribillatori ad aziende agricole per campagne più sicure

Leggi su zon

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Cinquanta defibrillatori in dono ad altrettantedella provincia disaranno consegnati giovedì 13 aprile, alle ore 10.00, dall’, nel corso di una cerimonia in programma presso la Camera di Commercio di via Generale Clark alla quale prenderanno parte il Prefetto Francesco Russo, il presidenteVincenzo Tropiano, il vicepresidente Aniello Garone, il presidente della Provincia Franco Alfieri, Giovanni D’Angelo presidente dell’Ordine dei Medici di, l’Ispettorato del Lavoro, l’Inail e l’Inps. Con lo slogan “L’pensa alla tua salute”, l’Ente Bilaterale Agricolo Territorialeha messo a disposizione 50mila euro per l’assegnazione gratuita di Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) ...