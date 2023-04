È morto Paolo Odone, presidente dell’aeroporto di Genova e storico leader della Camera di commercio (Di mercoledì 12 aprile 2023) È morto ieri sera all’età di 80 anni Paolo Odone, presidente dell’aeroporto di Genova, di Ascom-Confcommercio Genova e storico presidente della Camera di commercio del capoluogo ligure per oltre vent’anni. “Siamo molto addolorati, la Liguria perde un punto di riferimento di grande equilibrio – dichiara il presidente ligure Giovanni Toti -. Se la nostra regione oggi guarda al futuro con ottimismo e serenità lo si deve al suo grande impegno e alle sue battaglie. Una su tutte il salvataggio di Fincantieri. Porteremo avanti con determinazione la sua perseveranza per combattere l’isolamento della Liguria – conclude il governatore – e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Èieri sera all’età di 80 annidi, di Ascom-Confdidel capoluogo ligure per oltre vent’anni. “Siamo molto addolorati, la Liguria perde un punto di riferimento di grande equilibrio – dichiara illigure Giovanni Toti -. Se la nostra regione oggi guarda al futuro con ottimismo e serenità lo si deve al suo grande impegno e alle sue battaglie. Una su tutte il salvataggio di Fincantieri. Porteremo avanti con determinazione la sua perseveranza per combattere l’isolamentoLiguria – conclude il governatore – e ...

