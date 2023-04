E’ Jj4 l’orsa che ha ucciso Papi: segnata come “pericolosa”, aveva già attaccato l’uomo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr — Arriva la conferma dai test sul materiale genetico: è Jj4 l’orsa che la scorsa settimana ha sbranato, uccidendolo, Andrea Papi, il runner 26enne di Calves aggredito mentre si stava allenando nel bosco vicino casa. Lo ha fatto sapere stamattina la Procura di Trento basandosi sulle analisi del Dna ritrovato sui resti del ragazzo. La notizia è stata diffusa dalla Procura per «evidenti motivi di interesse e sicurezza pubblica». E’ Jj4 l’orsa che ha sbranato Andrea Papi «Poiché sussistono evidenti motivi di interesse e sicurezza pubblica, evitando così una diffusione incontrollata di notizie non corrispondenti al vero, ho deciso di anticipare, rispetto al deposito della relazione finale dei consulenti, gli accertamenti relativi all’aggressione mortale occorsa ad Andrea Papi lo scorso 5 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr — Arriva la conferma dai test sul materiale genetico: è Jj4che la scorsa settimana ha sbranato, uccidendolo, Andrea, il runner 26enne di Calves aggredito mentre si stava allenando nel bosco vicino casa. Lo ha fatto sapere stamattina la Procura di Trento basandosi sulle analisi del Dna ritrovato sui resti del ragazzo. La notizia è stata diffusa dalla Procura per «evidenti motivi di interesse e sicurezza pubblica». E’ Jj4che ha sbranato Andrea«Poiché sussistono evidenti motivi di interesse e sicurezza pubblica, evitando così una diffusione incontrollata di notizie non corrispondenti al vero, ho deciso di anticipare, rispetto al deposito della relazione finale dei consulenti, gli accertamenti relativi all’aggressione mortale occorsa ad Andrealo scorso 5 ...

