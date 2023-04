“È gay” Fabrizio Corona | la bomba sul famosissimo volto italiano | “Ma non era fidanzato?”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Fa di nuovo discutere, tutto succede dopo qualche giorno dallasu Luis Sal e Fedez. I due, amici da anni e soci per quel che è uno dei podcast più seguiti di sempre: “Muschio Selvaggio”, sono finiti nella lente d’ingrandimento dell’ex re dei paparazzi., in questi ultimi tempi, per fare il suo lavoro e mandare messaggi (fare previsioni e tanto altro), utilizza un gruppo Telegram con all’attivo oltre 4mila utenti. Tramite questa chat l’uomo può comunicare, senza rischio di censure o altro, a tutti i suoi utenti , dando in genere degli scoop sul mondo del gossip e non solo. Solo qualche giorno fa ad esempio, aveva preannunciato la vittoria di Edoardo Tavassi al GF Vip 7, peccato che alla fine abbia poi stravinto Nikita Pelizon.a quel punto, vista la malaparata, ha ...

In molti in questi giorni si sono chiesti come mai Luis Sal non lavori più a Muscio Selvaggio con Fedez. La notizia bomba sganciata da Fabrizio Corona e presto smentita dall’ufficio stampa del rapper, ...Fabrizio Corona ha parlato di rapporti intimi con altri uomini durante il Peppy Night, in onda su una rete locale.