Dzeko non trova riscatto: in Benfica-Inter ancora inconsistente (Di mercoledì 12 aprile 2023) Benfica-Inter non è stata la partita di Dzeko. Il bosniaco non è riuscito a ritrovarsi nemmeno nel contesto europeo, fornendo una prestazione inconsistente. PRESTAZIONE NEGATIVA – Nemmeno Benfica-Inter è stata la partita del riscatto per Edin Dzeko. Inzaghi ancora una volta gli ha dato fiducia in una serata importante. Da titolare. Come uomo di riferimento del suo attacco. ancora una volta il bosniaco però in campo non è riuscito a ripagare il suo allenatore. Continuando a mostrare un serbatoio drammaticamente in riserva nel 2023. PRESENZA inconsistente – Nei 63 minuti che è rimasto in campo il contributo del bosniaco al gioco è stato davvero ridotto. Ecco la mappa dei suoi tocchi ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023)non è stata la partita di. Il bosniaco non è riuscito a rirsi nemmeno nel contesto europeo, fornendo una prestazione. PRESTAZIONE NEGATIVA – Nemmenoè stata la partita delper Edin. Inzaghiuna volta gli ha dato fiducia in una serata importante. Da titolare. Come uomo di riferimento del suo attacco.una volta il bosniaco però in campo non è riuscito a ripagare il suo allenatore. Continuando a mostrare un serbatoio drammaticamente in riserva nel 2023. PRESENZA– Nei 63 minuti che è rimasto in campo il contributo del bosniaco al gioco è stato davvero ridotto. Ecco la mappa dei suoi tocchi ...

