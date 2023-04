Due operai morti sul lavoro | caduti nel vuoto dopo il cedimento di una piattaforma

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Duesono, questa mattina, a Noverasco di Opera ( Milano ), a causa deldi unaaerea usata durante lavori di potatura. Un terzo è rimasto ferito in modo grave. Lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valedavid81 : RT @TgrRaiLombardia: Incidente sul lavoro a Opera, nel milanese: due operai morti e uno ferito in un golf club, durante lavori di potatura… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Opera (Milano), cede una piattaforma: due operai morti e un ferito #opera #milano #lavoro #12aprile - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #Milano, due operai morti mentre potano gli alberi: ha ceduto la piattaforma aerea - TgrRaiLombardia : Incidente sul lavoro a Opera, nel milanese: due operai morti e uno ferito in un golf club, durante lavori di potatu… - LinaPenny1 : RT @rtl1025: ?? Due operai sono morti, questa mattina, a Noverasco di Opera, #Milano), a causa del cedimento di una piattaforma aerea usata… -

sono morti , questa mattina, a Noverasco di Opera ( Milano ), a causa del cedimento di una piattaforma aerea usata durante lavori di potatura. Un terzo è rimasto ferito in modo grave. Lo ...Si controllano i cantieri, l'accesso, gli, i mezzi. Esiste un'attività preventiva ... Come si può intervenire per mitigare il problema 'considerazioni: c'è un conflitto permanente tra i dati ...Sarebbe questo il significato concreto di tutti i discorsi suipaesi 'senza più frontiere', ... un 'esercito' disottopagati che, insieme ai miliardi di euro della UE (130 mld solo dal 2004 ...

Opera (Milano), cede una piattaforma: due operai morti e un ferito TGCOM

Dramma a Milano: due operai sono morti, questa mattina, a Noverasco di Opera, a causa del cedimento di una piattaforma aerea usata durante lavori di potatura. Un terzo è rimasto ferito in modo grave.A Noverasco di Opera (Milano) due operai sono morti a causa del cedimento di una piattaforma aerea, durante lavori di potatura. Un terzo è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti socc ...