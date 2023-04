Droga in diretta tv, giornalista italiano furioso con lo spacciatore prima di Benfica-Inter (Di mercoledì 12 aprile 2023) A Lisbona l’Inter ha conquistato una splendida vittoria ieri nell’andata dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri hanno superato il Benfica 2-0, ma è quanto accaduto prima del fischio d’inizio nella città portoghese a fare clamore. Durante un collegamento in diretta di SportItalia, uno spacciatore ha mostrato davanti alla telecamera della Droga, scatenando tutta la rabbia dell’inviato Tancredi Palmeri, che lo ha immediatamente allontanato. Il giornalista non ha esitato ad inveire contro, verbalmente, lo spacciatore, invitandolo a mostrarsi davanti alle telecamere. “Sei veramente imbecille, sei un pirla patentato. Ha fatto vedere una bustina di cocaina in diretta, un pirla patentato, che non è italiano. ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023) A Lisbona l’ha conquistato una splendida vittoria ieri nell’andata dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri hanno superato il2-0, ma è quanto accadutodel fischio d’inizio nella città portoghese a fare clamore. Durante un collegamento indi SportItalia, unoha mostrato davanti alla telecamera della, scatenando tutta la rabbia dell’inviato Tancredi Palmeri, che lo ha immediatamente allontanato. Ilnon ha esitato ad inveire contro, verbalmente, lo, invitandolo a mostrarsi davanti alle telecamere. “Sei veramente imbecille, sei un pirla patentato. Ha fatto vedere una bustina di cocaina in, un pirla patentato, che non è. ...

