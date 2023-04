Droga e armi | in cella uomo vicino al clan Falanga | dovrà scontare 12 anni

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDeve12e 15 giorni di detenzione domiciliare, per associazione di tipo mafioso finalizzata gli stupefacenti e per detenzione abusiva di, Domenico, 53enne ritenuto elemento di spicco dell’omonimo, arrestato dai carabinieri di Torre del Greco (Napoli). I militari dell’arma gli hanno notificato un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

