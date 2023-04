Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Droga a Torpignattara e al Pigneto, sgominata banda: 15 arresti, ecco come agivano (VIDEO) - Luc1396 : RT @reportdifesa: Carabinieri: a Roma smantellate piazze di spaccio di droga nei quartieri di Torpignattara e del Pigneto. Disposte 15 misu… - romatoday : Droga senza sosta al #Pigneto e Torpignattara per giovani e universitari, 15 arresti - reportdifesa : Carabinieri: a Roma smantellate piazze di spaccio di droga nei quartieri di Torpignattara e del Pigneto. Disposte 1… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Italiani, bengalesi, romeni e tunisini gestivano il mercato della droga tra i quartieri di Torpignattara e Pigneto. Str… -

... ritenuti responsabili di illecite cessioni delle medesime tipologie di stupefacenti, peraltro molto richieste in un contesto densamente popolato come quello dei quartieri Pigneto e, ...Gli investigatori sostengono di aver dato così, un duro colpo al mercato dello spaccio della... hashish e marijuana), che nel popolare quartiere diavevano costituito una fiorente ...... ritenuti responsabili di illecite cessioni delle medesime tipologie di stupefacenti, peraltro molto richieste in un contesto densamente popolato come quello dei quartieri Pigneto e, da ...

Droga senza sosta al Pigneto e Torpignattara per giovani e universitari, 15 arresti RomaToday

Carabinieri a Roma – Nanopress.it Il gruppo gestiva il mercato della droga tra i quartieri romani di Torpignattara e il Pigneto. Questi arresti portano ad un blocco dei rifornimenti di hashish, ...ROMA (ITALPRESS) – Blitz contro lo spaccio di droga nei quartieri romani di Tor Pignattara e Pigneto. I carabinieri del Comando provinciale di Roma, supportati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di “Sant ...