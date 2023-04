Dove vedere Milan-Napoli? Esclusiva a pagamento | canale | programma | orari | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 aprile 2023) La UEFA Champions League 2022/23, nella serata di ieri, ha ripreso il proprio cammino che adesso proseguirà spedito sino alla finale che si disputerà all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul il 10 giugno 2023. Le prime due gare d’andata dei quarti di finale hanno visto trionfare una squadra inglese e una italiana. Il Manchester City di Guardiola ha asfaltato il Bayern per 3 reti a 0 mentre l’Inter di Inzaghi, a Lisbona, si è imposta per 2 reti a 0 sul Benfica. Ma oggi, mercoledì 12 aprile, sarà il turno di. Rossoneri e azzurri si scontreranno in una partita già vista e rivista durante la Serie A, ma che ora si giocherà nella fase più calda del massimo torneo europeo per club. Una gara che si prospetta interessante e ricca di emozioni, tra due compagini in grado di regalare spettacolo sul terreno di gioco. Se l’incontro sino a qualche ...