Doppia tragedia sul lavoro | due operai morti dopo volo di 20 metri

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ancorasul. Tresono caduti mentre stavano potando alcuni alberi nella frazione di Noverasco a Opera in via Carlo Marx 16 al Golf Club “Le Rovedine”. Due sono deceduti sul colpo mentre il terzo, un ragazzo di 25 anni è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Doppia tragedia della solitudine Anziani trovati morti in casa IL GIORNO

In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati dai parenti che non avevano più notizie dei propri cari Mulazzano (Lodi) – Pasqua drammatica nel centro Lodigiano, dove, proprio ...Pasqua drammatica nel centro Lodigiano, dove, proprio domenica, sono scattati ben due soccorsi a persona. Anziani che non rispondevano ai propri cari e sono purtroppo stati trovati deceduti da ...