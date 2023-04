Dopo quattro mesi torna a casa: la decisione dei giudici su Kaili (Di mercoledì 12 aprile 2023) La ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili è uscita dal carcere e viene sottoposta a sorveglianza elettronica. Lo scrive Le Soir, che cita l'avvocato Sven Mary: «Questa decisione mi pare di una logica implacabile». Kaili, 44 anni, nativa di Salonicco e madre di una bambina di due anni, era l'ultima tra i sospettati della vicenda Qatargate ad essere ancora sottoposta alla custodia cautelare in carcere. È stata nella prigione di Haren, alla periferia settentrionale della capitale belga, per oltre quattro mesi. Era stata arrestata in flagranza di reato il 9 dicembre scorso, Dopo che nella sua casa erano stati trovati soldi in contanti, e privata della vicepresidenza dell'Aula pochi giorni Dopo. È stata espulsa dal suo partito, il Pasok, poco ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023) La ex vicepresidente del Parlamento Europeo Evaè uscita dal carcere e viene sottoposta a sorveglianza elettronica. Lo scrive Le Soir, che cita l'avvocato Sven Mary: «Questami pare di una logica implacabile»., 44 anni, nativa di Salonicco e madre di una bambina di due anni, era l'ultima tra i sospettati della vicenda Qatargate ad essere ancora sottoposta alla custodia cautelare in carcere. È stata nella prigione di Haren, alla periferia settentrionale della capitale belga, per oltre. Era stata arrestata in flagranza di reato il 9 dicembre scorso,che nella suaerano stati trovati soldi in contanti, e privata della vicepresidenza dell'Aula pochi giorni. È stata espulsa dal suo partito, il Pasok, poco ...

