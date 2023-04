Dopo il Benfica | Inzaghi merita di restare all' Inter?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : Passano il girone con un rigore netto negato al #Barcellona che fece inorridire il mondo! ?? Stasera rigore netto ne… - DiMarzio : #ChampionsLeague | #Benfica, la parole di #Schmidt dopo la sconfitta con l'#Inter - cinziaju : RT @forumJuventus: Passano il girone con un rigore netto negato al #Barcellona che fece inorridire il mondo! ?? Stasera rigore netto negato… - Ale_Scofield : Già partita la campagna social per sminuire il Benfica definendolo squadra di scappati di casa. Sempre dopo parlate. - lo_scettico_ : RT @forumJuventus: Passano il girone con un rigore netto negato al #Barcellona che fece inorridire il mondo! ?? Stasera rigore netto negato… -

...(PORTOGALLO) " L'Inter si regala una serata memorabile e supera per 2 - 0 in trasferta il...un avvio coraggioso degli ospiti, sono i lusitani a creare la prima occasione degna di nota al ...la vittoria dell'Inter per 0 - 2 in casa delnell'andata dei quarti di finale di Champions League, Fabio capello., ospite negli studi di ...Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ,il successo per 2 - 0 ai quarti di finale di Champions League contro il, ha detto la sue riguardo la partita di questa sera decisa dal gol di testa di Nicolò Barella (il primo realizzato ...

Benfica-Inter 0-2, gol e highlights: decidono Barella e Lukaku su rigore Sky Sport

(La Gazzetta dello Sport) MilanNews.it Dopo il pareggio in campionato a Salerno, con il pareggio di Candreva all'ultimo minuto, l'Inter batte Benfica 2-0 al Da Luz: decidono le reti di Barella e ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...