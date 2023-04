Dopo Enea un’altra neonata è stata “affidata” al Buzzi di Milano. La mamma ha partorito in un capannone (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo il caso del piccolo Enea, che ha destato grande commozione, all’ospedale dei bambini Buzzi di Milano un altro bimbo, appena dato alla luce, è stato affidato alla ‘culla della vita’ per poter essere adottato. La mamma, una donna senza fissa dimora, si è presentata in ospedale accompagnata dai carabinieri, Dopo aver partorito in un capannone una bimba. Poi affidata alle cure dei medici e sottoposta agli accertamenti di routine. In suo soccorso sono intervenuti due equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Con ambulanza e automedica. Che l’hanno trasferita al pronto soccorso del Buzzi. un’altra neonata abbandonata in ospedale per essere adottata Secondo quanto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 aprile 2023)il caso del piccolo, che ha destato grande commozione, all’ospedale dei bambinidiun altro bimbo, appena dato alla luce, è stato affidato alla ‘culla della vita’ per poter essere adottato. La, una donna senza fissa dimora, si è presentata in ospedale accompagnata dai carabinieri,averin ununa bimba. Poialle cure dei medici e sottoposta agli accertamenti di routine. In suo soccorso sono intervenuti due equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Con ambulanza e automedica. Che l’hanno trasferita al pronto soccorso delabbandonata in ospedale per essere adottata Secondo quanto ...

