Donne dei Quartieri Spagnoli | la cucina per un riscatto lavorativo che inizia dal ristorante di Foqus

Con la consegna del diploma del corso di formazione in "Gestione delle cucine e dei servizi di ristorazione" e del tesserino Haccp, una quindicina di Donne dei Quartieri Spagnoli è pronta ad affrontare da oggi la sfida del lavoro. Ragazze, mamme, nonne dai 30 ai 60 anni, Donne non occupate e casalinghe del popolare quartiere di Napoli, hanno seguito per molte settimane un corso su come gestire e cucinare nelle cucine professionali di un ristorante. Il corso, promosso dall'Associazione Muezzin in collaborazione con Foqus, e finanziato dalla Regione Campania con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è stato tenuto da Antonello Rinaldi, chef delle Cucine Sociali che affacciano nella Corte dell'Arte di Foqus e che ogni giorno offrono ...

