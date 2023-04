Donazione organi | Trento e' la piu' generosa in Italia

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Per il secondo anno consecutivoe' la piu'tra le grandi citta'ne in tema didie tessuti. 12 aprile 2023

Per il secondo anno consecutivo Trento e' la piu' generosa tra le grandi citta' italiane in tema didie tessuti. 12 aprile 2023...aderisce alla Campagna informativa e divulgativa organizzata dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti in occasione della 26esima Giornata Nazionale per ladie ...E' stato pubblicato l'Indice del Dono, in vista della 26/a Giornata nazionale delladegli, che si celebra domenica prossima 16 aprile. I valori sono espressi in centesimi e tengono conto di alcuni indicatori come la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e ...

Per il secondo anno consecutivo Trento e' la piu' generosa tra le grandi citta' italiane in tema di donazione di organi e tessuti.Alagna Valsesia, in provincia di Vercelli, è il comune più generoso del Piemonte in tema di donazione di organi: lo certifica l'ultima edizione dell'Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro ...