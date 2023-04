Donald Trump: «Macron? È un amico, ma sta leccando il c… alla Cina» – Il video (Di mercoledì 12 aprile 2023) Emmanuel Macron è un amico. Ma il presidente francese sta «leccando il culo» alla Cina. Parola di Donald Trump, che in un’intervista rilasciata a Fox News parla così dell’incontro a Pechino con Xi Jinping. Macron ieri ha detto che l’Unione Europea non deve essere “vassalla” né della Cina né degli Stati Uniti. Trump ha risposto sostenendo che così Parigi fa gli interessi di Pechino. Trump ha anche accusato l’amministrazione Biden di aver indebolito la leadership degli Stati Uniti. L’ex presidente degli Stati Uniti ha anche detto che non rinuncerà a candidarsi a guidare la Casa Bianca anche se dovesse essere condannato. «Non è il mio genere, non lo farei», ha dichiarato. Contro di lui, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 aprile 2023) Emmanuelè un. Ma il presidente francese sta «il culo». Parola di, che in un’intervista rilasciata a Fox News parla così dell’incontro a Pechino con Xi Jinping.ieri ha detto che l’Unione Europea non deve essere “vass” né dellané degli Stati Uniti.ha risposto sostenendo che così Parigi fa gli interessi di Pechino.ha anche accusato l’amministrazione Biden di aver indebolito la leadership degli Stati Uniti. L’ex presidente degli Stati Uniti ha anche detto che non rinuncerà a candidarsi a guidare la Casa Bianca anche se dovesse essere condannato. «Non è il mio genere, non lo farei», ha dichiarato. Contro di lui, ...

