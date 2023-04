Domani terza edizione del Financial Forum 2023 (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’evento si svolgerà in presenza a Roma presso Palazzo dell’Informazione, sede del Gruppo Adnkronos (Main Media Partner dell’evento). Le numerose sessioni che si terranno nel corso della giornata saranno registrate e rese disponibili sulla piattaforma Streaming comunicazioneitaliana.tv a partire dal giorno 27 aprile Il prossimo 13 aprile farà il suo ritorno il Financial Forum di Comunicazione Italiana, l’appuntamento dedicato all’innovazione nella finanza d’impresa. Giunto alla terza edizione, l’evento è un’occasione in cui Cfo, Finance Director, Head of Treasury di aziende leader del panorama nazionale e internazionale, e Opinion Leader del mondo finance, si confronteranno sul futuro della finanza d’impresa e sul ruolo chiave dei Cfo nei nuovi scenari dell’impresa e del lavoro. L’evento si svolgerà in presenza a Roma ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’evento si svolgerà in presenza a Roma presso Palazzo dell’Informazione, sede del Gruppo Adnkronos (Main Media Partner dell’evento). Le numerose sessioni che si terranno nel corso della giornata saranno registrate e rese disponibili sulla piattaforma Streaming comunicazioneitaliana.tv a partire dal giorno 27 aprile Il prossimo 13 aprile farà il suo ritorno ildi Comunicazione Italiana, l’appuntamento dedicato all’innovazione nella finanza d’impresa. Giunto alla, l’evento è un’occasione in cui Cfo, Finance Director, Head of Treasury di aziende leader del panorama nazionale e internazionale, e Opinion Leader del mondo finance, si confronteranno sul futuro della finanza d’impresa e sul ruolo chiave dei Cfo nei nuovi scenari dell’impresa e del lavoro. L’evento si svolgerà in presenza a Roma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OliverRoundsto3 : @Fil_Biafora @tempoweb Grande Filippo! Una domanda: domani si gioca con la terza maglia come nel 2015? - fisco24_info : Domani terza edizione del Financial Forum 2023: (Adnkronos) - L’evento si svolgerà in presenza a Roma presso Palazz… - vettealatte : 'se scoppia la terza guerra mondiale domani mattina faccio colazione con la nutella??????' cit la mia prof di storia - Levanti_proprio : Domani richiamo magari me ne daranno una terza, ho deciso che farò al meglio delle 3 per vedere chi aveva ragione… - ViVaRai2Off : RT @Raiofficialnews: Torna #VivaRai2 con @Fiorello e @fabriggio: da domani, mercoledì #12aprile, alle 7.15 in diretta su @RaiDue, e in repl… -