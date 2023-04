Docente tutor deve avere tutti e 3 i requisiti per essere nominato? Se non si trovano candidati che succede? VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LichtLuxLucia : 11/ del tutor scolastico e del docente orientatore (tra cui funzione strumentale per l’orientamento, per il contras… - LichtLuxLucia : 9/ orientatore. Questi docenti devono anche essere disponibili a partecipare alla formazione propedeutica, che è… - LichtLuxLucia : 8/ possono essere destinate alla retribuzione di un tutor, con un compenso compreso tra 2.850 e 4.750 euro lordi.… - LichtLuxLucia : 2/ che ha il compito di supportare gli studenti nella loro crescita personale e formativa, aiutandoli a raggiungere… -

Nel caso in cui decidesse di acquistarlo senza utilizzare la Carta del, potrà beneficiare ... psicologa clinica e della riabilitazione,didattico e dell'apprendimento, specializzata in ...Abbiamo infatti lavorato su procedure efficaci: la presenza di; la formazione al corpo, spesso non effettuata soprattutto nelle scuole superiori; attenzione all'introduzione dei codici ...Domani, dunque, come ha già spiegato nell'ultimo incontro con l'amministrazione, l'Anief tornerà a dire la sua su una operazione, ile orientatore , che se non affiancate ad altre sarà ...

Docente tutor, quali compiti, chi può farlo, quale compenso. Le risposte alle vostre domande [VIDEO] Orizzonte Scuola

Genova – Se ne parlava da mesi, ora si fa sul serio: a tutte le 33 scuole superiori di secondo grado (licei, tecnici e professionali) della provincia di Genova è arrivata la circolare per il via alla ...Era un compito in classe con uno scopo ben preciso: far riflettere gli studenti sulle cose importanti della vita scrivendo un necrologio ...