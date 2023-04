Docente di arte in pensione illustra agli amici il duomo di Città Alta: multa da 2mila euro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Bergamo. Stava illustrando alla comitiva di cui faceva parte le bellezze di Città Alta quando è stata avvicinata da una pattuglia della Polizia Locale per un controllo. Gli agenti le hanno chiesto i documenti per verificare che fosse regolarmente iscritta al registro regionale delle guide turistiche. In realtà si trattava di una professoressa di educazione artistica in pensione da diversi anni, membro del direttivo dell’Università per tutte le età di Casatenovo, in provincia di Lecco. Considerate le sue conoscenze in campo artistico e architettonico, l’ex Docente stava spiegando al gruppo del quale faceva parte le peculiarità del duomo di Città Alta, ma per la legge non poteva farlo: è esercizio abusivo della ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 aprile 2023) Bergamo. Stavando alla comitiva di cui faceva ple bellezze diquando è stata avvicinata da una pattuglia della Polizia Locale per un controllo. Gli agenti le hanno chiesto i documenti per verificare che fosse regolarmente iscritta al registro regionale delle guide turistiche. In realtà si trattava di una professoressa di educazione artistica inda diversi anni, membro del direttivo dell’Università per tutte le età di Casatenovo, in provincia di Lecco. Considerate le sue conoscenze in campo artistico e architettonico, l’exstava spiegando al gruppo del quale faceva ple peculiarità deldi, ma per la legge non poteva farlo: è esercizio abusivo della ...

