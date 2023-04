"Do fastidio, non vedo alternative": voragine nel Pd, il big che scarica Schlein (Di mercoledì 12 aprile 2023) Andrea Marcucci ex capogruppo del Pd al Senato ed ex senatore in un'intervista a Repubblica mitraglia senza se e senza ma Elly Schlein, la nuova segretaria del Nazareno. E lo fa con parole dirette senza usare eufemismi. "Ho questa impressione, che se ne me ne vado, ai dirigenti del Pd di Schlein faccio un favore. La strategia è chiara: far fuori l'area riformista, i liberal democratici", ha affermato Marcucci. Se questa è la premessa, i toni successivi non sono molto teneri: "La logica è quella, ma senza la nobiltà dei Ds. Ricordo che l'ultimo segretario è stato un politico di spessore come Piero Fassino, persona che stimo. È la linea Bettini: una virata decisa a sinistra, per fare concorrenza al Movimento 5 Stelle. Una strategia che ha senso, lo riconosco: meglio il Pd al 25% e il M5S sotto il 10. Ma così non può esserci spazio per chi ha idee ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Andrea Marcucci ex capogruppo del Pd al Senato ed ex senatore in un'intervista a Repubblica mitraglia senza se e senza ma Elly, la nuova segretaria del Nazareno. E lo fa con parole dirette senza usare eufemismi. "Ho questa impressione, che se ne me ne vado, ai dirigenti del Pd difaccio un favore. La strategia è chiara: far fuori l'area riformista, i liberal democratici", ha affermato Marcucci. Se questa è la premessa, i toni successivi non sono molto teneri: "La logica è quella, ma senza la nobiltà dei Ds. Ricordo che l'ultimo segretario è stato un politico di spessore come Piero Fassino, persona che stimo. È la linea Bettini: una virata decisa a sinistra, per fare concorrenza al Movimento 5 Stelle. Una strategia che ha senso, lo riconosco: meglio il Pd al 25% e il M5S sotto il 10. Ma così non può esserci spazio per chi ha idee ...

