Djokovic vince ma non è contento: parole infuocate

Il numero 1 del mondo è tornato in campo dopo un mese e mezzo non avendo potuto partecipare ai Master 1000 di Indian Wells e Miami. Novak Djokovic è finalmente tornato in campo. La sua ultima partita era datata 3 marzo a Dubai contro Daniil Medvedev, nella semifinale.

Montecarlo, programma italiani in campo oggi: dove vederli in tv e diretta streaming Chi vince sfida Novak Djokovic agli ottavi. Scenderanno in campo anche Lorenzo Sonego che, dopo aver battuto Humbert, sfiderà Medvedev e Matteo Berrettini , che si giocherà la qualificazione al ... Il riassunto della giornata di Montecarlo Vince e convince Lorenzo Musetti in due set contro il tennista serbo Kecmanovi: il risultato, a favore dell'italiano, è di 6 - 7; 0 - 6. Il numero uno al mondo Novak Djokovic supera in due set (7 - ... ATP Montecarlo: esordio vincente per Djokovic, ma che bellezza Gakhov! Alla fine - e su questo c'erano davvero pochi dubbi alla vigilia - vince Novak Djokovic . Ma il modo in cui Ivan Gakhov (che ha giocato gran parte del match con tre marche diverse per maglietta, ... Chisfida Novakagli ottavi. Scenderanno in campo anche Lorenzo Sonego che, dopo aver battuto Humbert, sfiderà Medvedev e Matteo Berrettini , che si giocherà la qualificazione al ...e convince Lorenzo Musetti in due set contro il tennista serbo Kecmanovi: il risultato, a favore dell'italiano, è di 6 - 7; 0 - 6. Il numero uno al mondo Novaksupera in due set (7 - ...Alla fine - e su questo c'erano davvero pochi dubbi alla vigilia -Novak. Ma il modo in cui Ivan Gakhov (che ha giocato gran parte del match con tre marche diverse per maglietta, ... Djokovic vince ma non è contento: parole infuocate Sport News.eu Sinner-Berrettini, ostacoli argentini Quattro italiani in campo oggi a Montecarlo, due si affronteranno in un derby. E sono due vecchi amici dei tempi del centro federale di Tirrenia, dove erano compagni: oggi il marchigiano Luca Nardi, c ... Montecarlo, Djokovic senza affanni: Italia avanti tutta, Sonego da lottatore Nel torneo ATP 1000 di Montecarlo Djokovic passa il turno, italiani sugli scudi, Lorenzo Sonego vince in rimonta ... Quattro italiani in campo oggi a Montecarlo, due si affronteranno in un derby. E sono due vecchi amici dei tempi del centro federale di Tirrenia, dove erano compagni: oggi il marchigiano Luca Nardi, c ...Nel torneo ATP 1000 di Montecarlo Djokovic passa il turno, italiani sugli scudi, Lorenzo Sonego vince in rimonta ...