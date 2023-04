Disperatamente mamma | Paolo Paone risponde all’intervista di Julia Elle | cosa ha detto?

(Di mercoledì 12 aprile 2023)ha replicato alle nuove accuse di, l’influencer conosciuta come, che ha rilasciato una nuova intervista a Il Corriere: scopriamohae rispolveriamo insieme tutta la vicenda. Leggi anche:: conosciamo Riccardo Macario, compagno di! Continua ad ingarbugliarsi la storia che gira intorno ae...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Disperatamente Mamma, Paolo Paone risponde alle accuse di violenza riportate da Julia Elle nell'intervista al Corri… - Piergiulio58 : Julia Elle di “Disperatamente mamma” si racconta: l'amore “violento” con Paone e la bugia sul figlio. - cordismei : @_DAGOSPIA_ '#JuliaElle: 34 anni, tre figli, cinque libri editi da Mondadori, quasi due milioni di follower che dal… - AndyNewspaper : RT @RaiNews: La verità di Julia Elle, influencer, divenuta famosa grazie alla web serie “Disperatamente mamma”. (Video). - RaiNews : La verità di Julia Elle, influencer, divenuta famosa grazie alla web serie “Disperatamente mamma”. (Video). -

Nel 2019 ospite del programma "Vieni da me", Julia Elle era già influencer, grazie alla web serie "", e madre di due figli. Quella felicità, raccontata ogni giorno a milioni di fan, nascondeva, però, una profonda sofferenza familiare. Ma per comprendere questa storia, ancora ...Julia Elle è un'influencer nota per la sua web serie. Nata il 24 giugno a Torino, è presente su Instagram con oltre 600mila follower. Da una carriera iniziale nel mondo della musica, è approdata al web diventando una blogger ...Julia Elle,: la verità sull'ex Paolo Paone, citata anche Selvaggia Lucarelli https://t.co/fvsvpWsw9j #juliaelle #disperatamentemamma BlogTivvu.com (@blogtivvu) April 11, 2023

Julia Elle e la vera storia di Disperatamente Mamma: «Ho tradito i miei followers perché non avevo altra scelta» Open

34 anni, madre di tre figli, cinque pubblicazioni con Mondadori, la sua carriera ha invertito la rotta da quando il suo ex compagno ha sollevato il caso della paternità e definito i suoi racconti ai f ...È morto quattro giorni prima di compiere 16 anni Samuele Brognara. Il giovane è rimasto vittima di un incidente in monopattino. La mamma, Mirela Gomoi, è ancora sotto ...