Disney Plus: da oggi è disponibile Le Piccole Cose della Vita (Di mercoledì 12 aprile 2023) È finalmente disponibile, su Disney Plus, la serie Le Piccole Cose della Vita, basata sulla collection di best-seller di Cheryl Strayed con Kathryn Hahn: scopriamo insieme tutti i dettagli Il mese di aprile per Disney Plus è molto interessante e sotto tanti punti di vista: la terza stagione di The Mandalorian continua spedita ed è arrivata anche l'attesissima The Good Mothers, di cui presto vi parleremo in una recensione dedicata. Non si sono però, ovviamente, fermati qua e da oggi, 12 aprile, è disponibile la serie Tv nata dalla collection di best-seller di Cheryl Strayed: Le Piccole Cose della Vita. La serie è composta di otto ...

