Diritto all’oblio come rimuovere notizie che ci riguardano dai quotidiani Online? (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Diritto all’oblio è la Privacy Garantita c’era molto prima l’agenzia legale abruzzese nata nel 2010 dal suo fondatore Cristian Nardi un tema importante e sempre più rilevante nell’era digitale in cui viviamo. Questo concetto si riferisce al Diritto di una persona di richiedere la rimozione di informazioni personali o sensibili che sono state pubblicate Online o su altri mezzi di comunicazione. Il Diritto all’oblio consente a un individuo di richiedere la rimozione di informazioni che sono obsolete, inesatte, irrilevanti o dannose per la loro reputazione o privacy. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni a questo Diritto, come quando l’informazione è di interesse pubblico, ad esempio quando riguarda un reato commesso da un individuo o quando la rimozione ... Leggi su citypescara (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilè la Privacy Garantita c’era molto prima l’agenzia legale abruzzese nata nel 2010 dal suo fondatore Cristian Nardi un tema importante e sempre più rilevante nell’era digitale in cui viviamo. Questo concetto si riferisce aldi una persona di richiedere la rimozione di informazioni personali o sensibili che sono state pubblicateo su altri mezzi di comunicazione. Ilconsente a un individuo di richiedere la rimozione di informazioni che sono obsolete, inesatte, irrilevanti o dannose per la loro reputazione o privacy. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni a questoquando l’informazione è di interesse pubblico, ad esempio quando riguarda un reato commesso da un individuo o quando la rimozione ...

