Diretta Berrettini | segui la sfida contro Cerundolo a Montecarlo LIVE

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Adriano Panatta, che figuraccia in diretta: clamorosa rivelazione su Berrettini #Napoli #ForzaNapoliSempre… - SportRepubblica : ATP Montecarlo Masters 1000: Musetti vince il derby contro Nardi. Oggi in campo anche Sinner, Sonego e Berrettini [… - Corriere : Atp Montecarlo: oggi Sinner, Berrettini, Sonego e il derby Musetti-Nardi. La diretta - repubblica : ATP Montecarlo Masters 1000: Musetti vince il primo set contro Nardi. Oggi in campo anche Sinner, Sonego e Berretti… -

Più tardichiuderà la giornata con Cerundolo sul Court des Princes. I match insu Sky Sport e in streaming su NOW La giornata non è finita: tra poco su Sky Sport Tennis sarà la ...... Matteosfiderà Francisco Cerundolo . Attesa per il derby italiano Lorenzo Musetti - Luca Nardi , per Lorenzo Sonego c'è invece lo spauracchio Daniil Medvedev . Segui laSecondo turno per il campione romano. In palio il terzo turno contro il vincente tra Rune e ...

Atp Montecarlo in diretta: Sonego ko con Medvedev, tocca a Berrettini. Sinner e Musetti agli ottavi Corriere della Sera

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-NARDI (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-CERUNDOLO (4° MATCH DALLE 11.00) 16.43 La nostra Diretta LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi ...Nuova sfida per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, mercoledì 12 aprile, il campione romano, attualmente numero 22 al mondo, affronta l'argentino Francisco Cerundolo, numero 33 del ...