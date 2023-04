Diletta Leotta scatena la bufera sui social | ' Puoi innamorarti anche'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pacopeco24 : RT @DanielVila27: Diletta Leotta - ILOVEPACALCIO : Diletta Leotta: «Ci si può innamorare anche di chi non ha un conto in banca cospicuo». Bufera sui social - Ilovepal… - DanielVila27 : Diletta Leotta - Silviat76176 : RT @gossipnewitalia: Diletta Leotta, la conduttrice televisiva annuncia finalmente il sesso del suo bebè #dilettaleotta #loriskarius https… - peppesava : RT @Ragusanews: Diletta Leotta in vacanza a Noto a Pasquetta -

'Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo . Questo è quello che vorrei trasmetterti'.ha pronunciato queste parole nel corso della sua trasmissione '105 Take Away' in diretta dal lunedì al venerdì con Daniele Battaglia . La conduttrice era in diretta con lo speaker ...ROMA - "Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo ". S ono queste le parole prunciate dadurante la sua trasmissione '105 Take Away', in onda su Radio 105. Parole, quelle del volto noto di Dazn , in dolce attesa di una bimba insieme al portiere del Newcastle Karius, che non ...Noto - Ha deciso di trascorrere le vacanze di Pasquetta a Noto la diva del calcio in tv, la cataneseDiletta. Insieme a lei, nella capitale del barocco il suo compagno, il portiere ex Liverpool Loris Karius. La coppia, nelle ore scorse, ha annunciato il sesso del bebé che la star di Dazn porta in ...

Sono queste le parole prunciate da Diletta Leotta durante la sua trasmissione '105 Take Away', in onda su Radio 105. Parole, quelle del volto noto di Dazn, in dolce attesa di una bimba insieme al ...Sapete bene che la bellezza non le ha mai fatto difetto. Diletta Leotta è il personaggio femminile più conosciuto del mondo del calcio italiano in questo momento. La showgirl siciliana ha preso il ...