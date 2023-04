Difendono gli ecoteppisti anziché le opere d’arte (Di mercoledì 12 aprile 2023) Attivisti o terroristi, quelli che hanno sverniciato Palazzo Vecchio provocando l’irruenza social del sindaco Nardella hanno richiesto 5 tonnellate d’acqua per il lavaggio. Non pervenuti invece i danni alla Barcaccia di piazza di Spagna: questi attivisti o terroristi parlano di atti simbolici, incruenti ma di inoffensivo c’è niente specie se aggrediscono le opere d’arte. Comunque il governo ci prova a metterci una pezza: ci prova all’italiana, con le “leggi più dure” che parlano di multe da 20 a 60mila euro oltre a varie sanzioni amministrative e fatti salvi i profili penali per cui si dovrebbe finire in galera da sei mesi a tre anni. Quello delle leggi più severe è un leit motiv dell’impotenza nazionale, più qualcosa non va e più si invocano, e magari si varano, leggi draconiane che nessuno fa rispettare a partire dagli avvisi del patetismo etico: “è ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Attivisti o terroristi, quelli che hanno sverniciato Palazzo Vecchio provocando l’irruenza social del sindaco Nardella hanno richiesto 5 tonnellate d’acqua per il lavaggio. Non pervenuti invece i danni alla Barcaccia di piazza di Spagna: questi attivisti o terroristi parlano di atti simbolici, incruenti ma di inoffensivo c’è niente specie se aggrediscono le. Comunque il governo ci prova a metterci una pezza: ci prova all’italiana, con le “leggi più dure” che parlano di multe da 20 a 60mila euro oltre a varie sanzioni amministrative e fatti salvi i profili penali per cui si dovrebbe finire in galera da sei mesi a tre anni. Quello delle leggi più severe è un leit motiv dell’impotenza nazionale, più qualcosa non va e più si invocano, e magari si varano, leggi draconiane che nessuno fa rispettare a partire dagli avvisi del patetismo etico: “è ...

