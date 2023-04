(Di mercoledì 12 aprile 2023) Anestesista rianimatore, da anni impegnato con organizzazioni umanitarie come Medici Senza Frontiere, presenterà il suo libro «Salam Aleikum» domani alle ore 18 in Biblioteca Tiraboschi

Diego Manzoni, un medico al fronte racconta la sua guerra L'Eco di Bergamo

S ulla quarta di copertina si definisce «un medico alla ricerca di sé stesso nei luoghi e nei volti che incontra durante i viaggi». D’altra parte, lo scriveva anche Marcel Proust. Che il vero viaggio ...In occasione della designazione di Bergamo Brescia a Capitale Italiana della Cultura 2023, presentazione del libro “Salam Aleikum” di Diego Manzoni, medico e operatore umanitario di Medici Senza ...